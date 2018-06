Un reportage de Mario De Ciccio

Fier Acadien vivant à Yellowknife, Eugène Roach n’aurait jamais pensé faire le lancement d’un album il y a quelques années. Pourtant, c’est ce que l’enseignant d’éducation physique s'apprête à faire, mercredi soir sur les planches du bar le Twist and Shout à Yellowknife.

Avec des chansons comme Viens en Acadie, Enfant de la mer et Ma mer m’appelle, il est clair que les Maritimes n’ont jamais vraiment quitté l’homme qui habite dans le Nord canadien depuis 17 ans.

C’est là que je suis vraiment tombé en amour avec l’Acadie, c’est en déménageant et en m’éloignant que j’ai commencé à apprécier ma culture et mes racines. Eugène Roach, auteur-compositeur-interprète

« Beaucoup de mes chansons s’inspirent de ça, de m’ennuyer de l’Acadie, de m’ennuyer de la mer », explique le musicien. « Mais j’ai aussi quelques chansons qui parlent du Nord. »

Écoutez l’entrevue complète avec Eugène Roach

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

L’an dernier, Eugène Roach a reçu des fonds du Conseil des arts des T.N.-O. pour l’enregistrement de son album. C’est surtout en travaillant sur cet album qu'il a commencé à côtoyer la communauté musicale de Yellowknife.

Ce n’est pas une grosse communauté, Yellowknife ce n’est pas si grand, mais c’est une communauté vivante et ça bouge. Eugène Roach, auteur-compositeur-interprète

À travers la série de spectacles radiophoniques Cabaret Taïga en 2017, l’artiste acadien a aussi rencontré les quelques membres de la communauté musicale francophone de Yellowknife.

« Presque tous les francophones d'ici viennent d’ailleurs, viennent de différentes parties du pays ou du monde et on aime partager nos cultures », dit-il­. « C’est avec tous ces contacts-là qu’on s'enrichit et qu’on se développe en tant qu’artiste. »