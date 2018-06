Le prix Vanguard a été remis à FrancoQueer cette semaine à l'occasion des festivités de la fierté. « Cette année, le comité Pride a fait beaucoup d'efforts à venir nous parler pour voir comment ils pouvaient rendre non seulement la parade plus inclusive, mais aussi toute la semaine de la fierté plus inclusive pour les francophones », a témoigné Em Lamache.

Ils ont évidemment fait beaucoup d'efforts cette année qu'ils ont pas fait dans des années précédentes pour être plus inclusifs pour la francophonie en général. Em Lamache, membre de FrancoQueer

La marche de la fierté s'est tenue le 9 juin à Edmonton.