Dans sa plus récente version, le projet Côtes à Côtes se déploie par le biais d’une plateforme web.

« Cette plateforme permet aux citoyens de partager une expérience vécue en bord de mer suivant six grandes thématiques qui permet de tracer un portrait citoyen de la réalité côtière », souligne Christian Hubert, agent de sensibilisation pour Côtes à Côtes au Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. C'est ce comité qui a initié le projet.

« C’est un projet rassembleur qui unit maintenant l’ensemble des six comités ZIP de l’est du Québec, précise Christian Hubert. L’idée, c’est de donner un grand portrait de l’estuaire et d’amener les gens à vouloir en prendre soin. On vise aussi à partager les bonnes actions que les citoyens peuvent faire en bord de mer. »

Christian Hubert du Comité ZIP du secteur de Rimouski et Sarah-Émilie Hébert-Marcoux du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe participent à l'activité nettoyage de plage à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada/François Robert

On espère que les gens vont adhérer et partager leurs photos et leurs liens vidéo de ce qu’ils vont voir sur les berges. Christian Hubert, agent de sensibilisation au Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire.

Animations éducatives

« Cela fait un bout de temps que je voulais que notre organisme bâtisse un outil beaucoup plus dynamique pour transmettre des informations sur le littoral du fleuve Saint-Laurent, et là, on a saisi cette opportunité-là pour le faire et offrir quelque chose au projet », indique Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.

Les participants ont ramassé plusieurs déchets sur la plage de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada/François Robert

« C’est ce que l’on a dévoilé aujourd’hui qui est une série d’animations dynamiques que l’on va greffer à la plateforme de partage de photos pour créer l’effet d’échange entre la contribution des photos citoyennes et nous nos animations », poursuit Sarah-Émilie Hébert-Marcoux

Une activité nettoyage symbolique de la plage à Port-Cartier était organisée dimanche en marge de la conférence de presse. Une autre activité nettoyage de plage avait aussi eu lieu samedi à Gallix.