Un texte de Louis Garneau

L'oeuvre intitulée 'Une forêt, un village', ramène les visiteurs aux origines de la petite communauté qui ne veut pas disparaître dans l'oubli.

Michelle Lefort a choisi des matériaux faciles d'usage et disponibles dans la région : l'aluminium et l'acier inoxydable, qui est produit à partir du fer.

Le propriétaire de l'Auberge du Nord-Côtier a tout de suite embarqué dans le projet, qui fait référence à l'histoire forestière du village.

Quand elle m'a dit ça, on a dit oui, on embarque tout de suite, ça va faire plaisir à tout le monde. Patrick Weinspach, Auberge du Nord-Côtier

Plusieurs résidents ont décidé de graver une réflexion sur l'acier inoxidable, à même la sculpture.



Résidente depuis à peine deux ans, Claudette Lefebvre a choisi d'écrire : « l'implication et l'entraide définissent Rivière-Pentecôte ».