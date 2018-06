Un texte de Bienvenu Senga

Si l’église où se rassemblent actuellement les francophones de la localité n’a été érigée qu’en 1956, la paroisse, elle, a été fondée 38 ans plus tôt, sous l’égide de l’évêque de l’époque, Elie-Anicet Latulipe.

Florent Héroux Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Florent Héroux, qui réside à New Liskeard, a rédigé un livre paru en mars retraçant l’histoire de la création de la paroisse. Après l’arrivée des Canadiens-Français et des cultivateurs en 1910, les familles ont grandi et il y a eu un besoin urgent d’avoir une église et des écoles canadiennes-françaises , raconte-t-il.

Il se dit convaincu qu’il est important pour les francophones d’avoir un lieu de prière et de rassemblement qui leur est propre, même aujourd’hui.

C’est une tradition. La foi est toujours assez profonde. C’est toujours de mise de venir à l’église et de participer aux activités. Florent Héroux

Jacqueline Champagne-Rutter Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Même si elle a quitté Earlton depuis une trentaine d’années, la septuagénaire Jacqueline Champagne-Rutter, qui habite maintenant à Sarnia, a tenu à prendre part aux célébrations. Elle a été baptisée et a reçu sa confirmation à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Elle a aussi étudié à l’école secondaire Assomption anciennement gérée par les Soeurs de l’Assomption de la Sainte Vierge. Ces dernières se sont installées à la paroisse en 1927 et ont œuvré dans le secteur de l’éducation pendant six décennies.

C’était très important d’avoir une éducation française et catholique. C’était une très bonne place pour passer notre enfance. On s’est fait de très bons amis. Jacqueline Champagne-Rutter

Michaëlle Jodoin et sa mère Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga