Un texte de Roxanne Simard

Malgré des négociations qui ont trainé en longueur, Guillaume Fortin précise que les optométristes sont fiers de pouvoir assurer la couverture des services pour les moins de 18 ans et les 65 ans et plus.

« C’est de ça qu’on est le plus satisfaits, de voir que le gouvernement investit pour assurer la pérennité des services optométriques. C’est certain qu’il y a eu des concessions de part et d’autre, mais on est très contents », Guillaume Fortin, optométriste chez Optik Maltais à Chicoutimi et Jonquière.

Guillaume Fortin, de la Clinique Optik Maltais de Jonquière, dénonce le fait que la tarification des examens remboursés par la RAMQ n'a pas été indexée puis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

L'entente a été acceptée à 96 % par 900 optométristes de la province samedi après-midi.

Celui qui siège au comité national de négociation explique que les détails ne peuvent pas être dévoilés tant que l'entente n'a pas été ratifiée. Il précise toutefois que la principale revendication des optométristes, soit la rémunération à l'acte pour les patients de la RAMQ, a été réglée.

C’est certain que la continuité de ce système-là était inacceptable pour les optométristes et maintenant on retrouve à la fois l’accessibilité pour les patients et aussi un peu plus de rentabilité pour les optométristes. Guillaume Fortin, optoémétriste chez Optik Maltais

En janvier dernier, les optométristes avaient menacé de se retirer du régime public puisque les frais des cliniques ont augmenté trois fois plus que la rémunération à l'acte.

Avec cette rémunération, Guillaume Fortin perd un dollar chaque fois qu'un patient couvert par la RAMQ s'assoit dans sa chaise.

En 30 ans, les frais des cliniques d'optométrie ont augmenté trois fois plus que la rémunération à l'acte.