Cette année, plus de 350 000 $ ont été amassés. Ces fonds sont destinés à des projets de développement portés par la Fondation Aga Kahn.

En 2012, le gouvernement du Canada et la Fondation Aga Khan ont conclu une entente de 100 millions de dollars dans le but de contrer la pauvreté en Afrique et en Asie. Depuis, de nombreux programmes ont été mis en place dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement communautaire.

« Ce n’est pas tout le monde qui a un abri ou qui a le luxe d’avoir de l’eau propre et de la nourriture saine », dit Zeeshan Aly, un jeune enfant venu participer.

Zeeshan Aly et ses amis ont participé à la Marche des partenaires mondiaux à Regina à titre de bénévoles. Photo : Radio-Canada

« Je veux vraiment mettre fin à la pauvreté, au moins en éliminer la moitié cette année et l'autre moitié l'année prochaine », ajoute-t-il.

Diversité culturelle

Pour Aly Salem, l'un des organisateurs de la Marche des partenaires mondiaux, le caractère multiculturel de la ville de Regina donne d'autant plus d'importance à l'évènement.

La Marche des partenaires mondiaux a attiré des participants issus de diverses communautés ethniques. Photo : Radio-Canada

« Vous pouvez voir la diversité ici aujourd'hui : il y a des gens de partout à travers le monde. Les problèmes qui se posent en Asie et en Afrique nous touchent parce que beaucoup d'entre nous viennent de ces régions, ou nos parents viennent de ces régions », dit-il.