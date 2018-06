« Pour les vendeurs saisonniers, le prix est passé de 25 $ à 44 $! », s'exclame Sonia Hatto, une fidèle commerçante du marché de Shediac depuis quatre ans.

Sonia Hatto, propriétaire de Wee little munchkins. Photo : Radio-Canada

Ses ventes au marché représentent 30 % de son revenu annuel, donc elle ne s'est jamais offusquée de payer 25 $ par jour pour y tenir son kiosque. Cependant, elle a été surprise par l'augmentation de cette année et elle n'est pas la seule.

« Ma voisine, aussi commerçante m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait pas se permettre de venir cette année », lance pour sa part une autre commerçante, Lucienne Dandurand.

Lucienne Dandurand, propriétaire de Supernatural delight. Photo : Radio-Canada

« En plus, on ne peut même plus décharger notre matériel près de nos kiosques », ajoute la commerçante en faisant référence aux nouvelles règles adoptées par les propriétaires, car le pavé uni montrait des signes de faiblesse.

Les voitures ne sont donc plus permises sur le site.

Une semaine pour s'organiser

L'organisme qui a pris les rênes du marché n'a eu aucun contact avec les anciens propriétaires et il a eu à peine une semaine pour l'organiser.

« Nous avons regardé les prix qui étaient affichés sur le site internet des anciens propriétaires, car c'était public. Je ne sais pas si c'était ça les prix réels qui étaient chargés, mais nous on s'est basés là-dessus pour faire nos prix », explique Maxime Gauvin, directeur général de La Récolte de Chez Nous.

Avec le court délai qu'on a eu pour organiser le marché c'est ce qu'on a réussi à faire cette semaine. Maxime Gauvin, directeur général de La Récolte de Chez Nous

Début du graphique (passez à la fin) Une première journée sous le soleil pour les marchands et les visiteurs au marché de @VilleShediac //@ReallyLocal a repris les rênes du marché. #icinb pic.twitter.com/MHCh6bgPn5 — Alessandra Rigano (@AlessRigano) June 17, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Pour favoriser l'artisanat et les produits locaux, les nouveaux propriétaires ont aussi ajouté une nouvelle restriction.

Les marchands qui viennent revendre des produits commerciaux ou industriels ne sont plus acceptés : « nous avons refusé deux personnes qui voulaient faire ce genre de commerce là ».

Plusieurs autres marchands devraient s'ajouter au marché de Shediac au cours des prochaines semaines.

Avec les informations d'Alessandra Rigano