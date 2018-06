Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Ces compétiteurs disposent de 240 balles pour démontrer l'étendue de leur talent en visant le centre de leur cible. Pendant ce temps, un tournoi à la carabine sportive, plus légère, a aussi lieu au club de tir situé à Saint-Anaclet-de-Lessard.

Selon le directeur général du club de tir du Bas-Saint-Laurent, Marius de Champlain, de plus en plus de gens s'intéressent au tir, tous calibres confondus. Il affirme que le nombre de membres est en augmentation.