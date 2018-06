Le pavillon bleu flotte maintenant fièrement à l'entrée de la plage de l'Aboiteau, la première plage d'eau salée à l'obtenir au Canada.

Le drapeau vient couronner trois ans d'efforts pour le Village de Cap Pelé, car pour obtenir la certification écologique de renommée mondiale, il faut démontrer la qualité de l'eau et faire la preuve que les installations sont gérées de manière verte et durable.

La plage de l'Aboiteau à Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Toutefois, le drapeau implique d'autres impératifs. Il faut aussi, par exemple, que la plage soit accessible, ce qui a nécessité des investissements, et il faut aussi offrir des services d'éducation sur l'environnement et la sécurité.

Les efforts fournis par la communauté de Cap-Pelé ont été significatifs, sans compter qu'il faut renouveler la certification chaque année.

La majorité des plages sont en Ontario

Cette année, plus de 4500 plages et ports de plaisance à travers le monde ont obtenu un pavillon bleu, c'est le cas du port d'Halifax par exemple et c'est aussi le cas d'autres plages au Canada.

La majorité de ces plages sont en Ontario et sont donc des étangs d'eau douce.

Cap-Pelé veut démontrer que c'est possible d'obtenir la certification en Atlantique. Cela leur permet aussi de se démarquer et de montrer la voie aux autres plages de la province.

Le Pavillon Bleu est une certification environnementale qui indique qu'un port ou une plage mène une politique de développement touristique durable. Photo : Radio-Canada

La plage Parlee rêve elle aussi de voir flotter le drapeau bleu.

La représentante du programme Pavillon Bleu doit rencontrer la province lundi pour discuter de la plage Parlee, dont les résultats de la qualité de l'eau cette année sont bons jusqu'à présent.

Avec les informations de Nicolas Pelletier.