Un texte de Philippe Grenier

200 athlètes de 30 ans et plus provenant principalement du Canada et des États-Unis ont pris part à l'évènement, soit deux fois plus que l'an dernier.

Pour les compétiteurs, il s'agit d'un prélude aux mondiaux qui se déroulent à Barcelone cet été.

Yves Carignan est responsable de l'événement. Il est aussi un ex-athlète qui a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le directeur de la compétition Yves Carignan, lui-même ex-athlète lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976, a dû travailler fort pour le recrutement. « Il a fallu aller aux États-Unis, aller dans des grands championnats, avoir une belle présentation, informer les gens que finalement, ça valait la peine de dépenser assez d'argent pour venir ici », lance-t-il.

De les amener ici, au bout du monde comme on appelle la place ici, c'était un défi! Yves Carignan, directeur de la compétition

Manon Croteau, une participante des Laurentides dans la catégorie des 50-54 ans, a réalisé des records canadiens lors de l'événement.

Manon Croteau, haltérophile de Saint-Colomban dans les Laurentides Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

« Gaspé, c'est vraiment super beau, les paysages, on y trouve de tout. L'appréciation de la compétition, c'est bien organisé, ça roule bien », dit Manon Croteau en souriant.

Manon Poulin, haltérophile des Laurentides Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Manon Poulin, qui a réalisé ses deux meilleures performances de l'année, a elle aussi été impressionnée par les installations. « En tant qu'athlète, d'avoir les plateaux d’échauffement à l'arrière, à même la même salle pour le plateau de compétition (...) c'est accessible et pratique », explique-t-elle.

Les installations du Championnat panaméricain d'haltérophilie à Gaspé Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Tous les athlètes devaient passer des tests antidopage. « Tout est officiel. L'athlète qui vient ici est sujet à être contrôlé et il ne peut pas se défiler. La vraie police du sport », insiste Yves Carignan.

Pour le directeur, l'événement avec un budget de 100 000 $ est « unique, un peu comme les Olympiques de 1976 à Montréal. Avant qu'on ait les Olympiques de nouveau, je pense qu'on ne sera pas de ce monde. »

D'après les informations de Bruno Lelièvre