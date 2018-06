« On veut rendre la discipline la plus accessible possible. On a décidé d’ajouter la catégorie enfant sur une distance de 2 km et une autre distance d’introduction sur 8 km », indique Chantale Lachance, vice-présidente marketing et opérations chez Gestev, qui organise l’événement.

On veut démocratiser la course et encourager le plus de personnes à faire du sport. Chantale Lachance, vice-présidente marketing et opérations chez Gestev, qui organise l’événement

Alternant entre les montées et les descentes, les coureurs les plus courageux ont parcouru 19 km en gravissant 33 escaliers. Total au compteur : 2777 marches.

Le champion masculin de l’épreuve, Alexandre Ricard, a achevé le parcours de 19 km pour la quatrième année de suite avec un temps de 1:16:40.

Sarah Bergeron-Larouche a remporté le volet féminin de l’épreuve en complétant la même distance avec un temps de 1:27:11.

L’organisation, qui affichait complet cette année, souhaite faire grandir l’événement au cours des prochaines années. D’ici là, les adeptes de course pourront participer au 21e Marathon SSQ de Québec qui se déroulera le 14 octobre.