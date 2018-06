D’après le reportage d’Isabelle Damphousse

Sa sève cause des brûlures au deuxième degré sur une peau exposée au soleil et sa propagation est insidieuse, selon les biologistes. La berce sphondyle a déjà envahi les municipalités d'Amqui, de Lac-au-Saumon, de Val-Brillant et de Sayabec.

Sa propagation crée des maux de tête dans la Matapédia, puisque cette variété de berce se propage grâce à l'eau, aux sols contaminés, ainsi qu'au transport ferroviaire et routier.

La plante va faire des fleurs aux alentours de la deuxième ou troisième année, donc elle va être subtilement dans le sol et on ne la verra pas à l'intérieur de notre pelouse. Elle a près de 800 graines qui vont pouvoir se reproduire [à partir] d'un plant. Mireille Chalifour, directrice de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

La berce sphondyle se propage par l'eau, par les sols contaminés ainsi que par le transport ferroviaire et routier. Photo : Radio-Canada/Isabelle Damphousse

Une corvée d’arrachage de la berce sphondyle se tenait d’ailleurs cette fin de semaine à Amqui.

« Un peu comme l'herbe à poux, ici dans la Matapédia, on trouve que c'est un problème de santé publique. On a déjà interpellé le gouvernement pour qu'il fasse des interventions, pour qu'on ait de l'aide. C'est un problème qu'on ne réussira pas à régler seuls », indique Jonathan Lévesque, le directeur des loisirs à la Ville d'Amqui.

Le géotextile, seule méthode concluante

Il existe peu de moyens efficaces pour freiner la prolifération de la plante. L'application de pesticides, la mise en place de cartons ou de bâches noires au sol n'ont pas été concluantes.

Seul le géotextile recouvert de terre a réussi à faire disparaître cette variété envahissante. Cette solution est difficilement applicable à grande échelle, mais reste simple à réaliser pour les propriétaires de terrains résidentiels.

La berce sphondyle a déjà envahi les municipalités d'Amqui, de Lac-au-Saumon, de Val-Brillant et de Sayabec. Photo : Radio-Canada

« On met du géotextile, on rajoute de la terre, et on resème par-dessus. Parmi les quatre traitements qu'on a réalisés jusqu'à maintenant, c'est le traitement qui est le plus efficace », estime la biologiste de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, Marie-Camille St-Amour.

Selon l'organisation, le temps presse pour éviter une hémorragie.

Pour l'instant, la contamination se limite à la Matapédia, mais la plante a déjà été observée dans d'autres secteurs du Bas-Saint-Laurent.