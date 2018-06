Alonso, Buemi et Nakajima se sont imposés avec deux tours d'avance sur l'autre voiture Toyota, conduite par le Britannique Mike Conway, le Japonais Kamui Kobayashi et l'Argentin José Maria Lopez, en dépit de deux pénalités d'une minute purgées pendant la nuit, pour vitesse excessive sous drapeaux jaunes.

Le double vainqueur du Grand Prix de Monaco (2006 et 2007), attraction de cette 86e présentation des 24 heures du Mans, devient le sixième pilote de l'histoire à réaliser le doublé en Principauté et dans la Sarthe, après Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren, Jochen Rindt et Graham Hill.

Seul ce dernier est parvenu à se coiffer de la triple couronne du sport automobile (Monaco, Le Mans et les 500 Miles d'Indianapolis), objectif ultime d'Alonso, privé de succès en F1 depuis 2013 et qui entend prouver ainsi qu'il est « le meilleur pilote au monde ».

Le dernier pilote de F1 en activité à s'être imposé au Mans était l'Allemand Nico Hülkenberg avec Porsche en 2015, mais celui-ci n'était engagé que pour une course. Alonso dispute toutefois toute la saison d'endurance et vise également le titre mondial après avoir remporté les deux premières manches.

Nakajima avait signé la pole position jeudi soir en 3 min 15 s 377/1000 et Buemi a réalisé le meilleur tour en course en 3:17,658 au cinquième tour.

Toyota a bénéficié d'un concours de circonstances favorable pour gagner ce premier titre, se trouvant pour la saison 2018-2019 l'unique constructeur en LMP1, après les retraits d'Audi et Porsche dans les deux dernières années.

La Rebellion du Français Thomas Laurent, du Suisse Mathias Beche et de l'Américain Gustavo Menezes a complété le podium à 12 tours, devant l'autre Rebellion.

Les six autres LMP1 non hybrides engagées par des équipes privées ont souffert avec pas moins de cinq abandons.