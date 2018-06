Un texte de Philippe Grenier

Des plongeurs ont été les premiers à signaler la baleine en détresse samedi matin.

Ils ont vu la baleine s'empêtrer dans un câble qui soutient et relie des casiers à homards.

Le plongeur Jean-Marc Rioux a aperçu la baleine en détresse. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

« Tout d'un coup, on l'a vue traîner une bouée et là, elle est partie, elle était comme enragée », explique le plongeur Jean-Marc Rioux.

Elle est partie au large et on voyait la cage à homards qui suivait à l'arrière. Jean-Marc Rioux, plongeur

L'incident survient alors que la fermeture de nouvelles fermetures de zones de pêches sur la côte gaspésienne entre Percé et Pointe Saint-Pierre ont été annoncés par Pêches et Océans Canada dimanche. Une fermeture qui s'ajoute à celles qui ont été annoncées cette semaine à cause de la présence d'une autre espèce dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, soit la baleine noire, menacée de disparition.

