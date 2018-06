L'événement qui se tiendra tous les dimanches du 17 juin au 14 octobre est organisé à la place Agnico Eagle.

Les visiteurs pourront acheter des produits locaux et régionaux d'entreprises venant de toute l'Abitibi-Témiscamingue.

Le marché gagne en popularité et les clients sont nombreux à faire leurs emplettes en produits locaux, explique la directrice du marché, Marie-Pier Dupuis.





Les gens se donnent rendez-vous le dimanche pour venir faire leur magasinage au marché public. Marie-Pier Dupuis

« On s'attend à ce que la clientèle soit au rendez-vous cette année. On voit un besoin chez les gens de s'approvisionner local, de parler avec les producteurs, de pouvoir voir et goûter même des choses avant de l'acheter, donc la proximité entre le client et le producteur est très importante donc de plus en plus on voit que les gens veulent voir ce qu'ils achètent », dit-elle.

Dans la région, il y a un marché public à Amos, Ville-Marie, Palmarolle et Rouyn-Noranda.