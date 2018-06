Elizabeth Gagnon-Leclerc pourrait se trouver au centre-ville de Montréal ou dans les environs de la station de métro Montmorency à Laval, selon le SPVM.

D'origine colombienne, l'adolescente a la peau foncée, les yeux noirs et les cheveux noirs, longs et tressés. Elizabeth Gagnon-Leclerc mesure 1,57 m et pèse 41 kg.

La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait des espadrilles mauves ainsi qu'un sac à dos bleu avec une fermeture éclair rose.

Elle a quitté son domicile du secteur de Villeray samedi matin vers 8 h et n'a pas été revue depuis.

La police mentionne que toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle en téléphonant à Info-Crime Montréal au 514 393-1133.