Environnement Canada a publié dimanche un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Gatineau, de Prescott et Russell, Ottawa et Oshawa.

« Une masse d'air chaud et humide devrait envahir le sud de l'Ontario, et on prévoit des températures maximums de près de 31 degrés et des minimums autour de 20 degrés aujourd'hui, ce soir et la nuit prochaine », a précisé l’agence fédérale.

Un front froid devrait apporter des précipitations et de l’air plus frais sur le sud de l’Ontario, lundi. Cet épisode de chaleur ne devrait donc durer qu’une journée, peut-on lire dans le communiqué émis par Environnement Canada.

Ce premier épisode de chaleur de la saison pourrait présenter un risque pour la santé des personnes qui ne sont pas habituées à ces conditions.

Tout le monde est à risque, surtout les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Restez à l'abri de la chaleur

Le corps n'est pas habitué à ressentir de la chaleur extrême lorsque l'été arrive. Il est donc important de l'aider à mieux s'acclimater.

Portez des vêtements amples, de couleurs pâles et un chapeau qui laisse passer l'air.

Portez de bonnes lunettes de soleil qui offrent une bonne protection contre les rayons UVA et UVB.

Prenez des pauses supplémentaires si vous faites des activités extérieures.

Maintenez la fraîcheur à la maison en fermant les rideaux ou les stores pendant le jour.

Prenez des douches fraîches jusqu'à ce que vous soyez rafraîchi.

Si vous avez des animaux de compagnie, ne les laissez jamais dans la voiture et assurez-vous qu'ils sont hydratés.