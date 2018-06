Après des célébrations marquées par la pluie et des files d'attente interminables l'an dernier, Patrimoine canadien est de nouveau aux prises avec un problème à deux semaines de la fête du Canada : le manque de bénévoles.

La gestionnaire du centre des bénévoles à Patrimoine canadien, Chantal Tremblay, dit avoir besoin de plus de 500 bénévoles au total. On en cherche encore. Je vous dirais, vite comme ça, de 100 à 150 personnes. Je pense que le temps va tellement vite que les gens ne réalisent pas qu'on est rendu là , a-t-elle dit.

À quelques pas de la colline du Parlement, au parc Major's Hill, les bénévoles du Festival franco-ontarien s'affairaient aussi à la tâche samedi.

Ça devient de plus en plus difficile de recruter des bénévoles, pas juste pour le [Festival franco-ontarien], mais de plus en plus difficile. Les gens ont des vies de plus en plus occupées , a affirmé la responsable du recrutement de bénévoles pour le Festival franco-ontarien, Chantal Nadeau.

Pas limité aux activités culturelles

Certains groupes communautaires de la région, comme Écologie Ottawa, peinent aussi à trouver de nouveaux bénévoles pour leurs activités estivales.

La coordonnatrice des événements francophones d'Écologie Ottawa, Justine Lemoine, indique que le groupe tente d'être le plus bilingue possible. Même si le travail au quotidien se fait en anglais, on essaie d'impliquer les communauté francophones , dit-elle. L'été, on a toujours plus de mal, parce que c'est là on a le plus d'activités.

Les organisateurs se disent en mesure de s'ajuster aux circonstances et misent notamment sur le dévouement du personnel pour offrir des événements qui plairont au public.

Avec les informations de Dominique Degré