Un texte de Rémi Authier

Son propriétaire, Arnaud Rumbete, est lui-même un immigrant du Burundi ayant vécu quatre ans à Montréal avant de prendre la route pour la capitale manitobaine. C'est là qu'un ami l'a initié au monde de la construction, ce qui l'a poussé à fonder son entreprise.

Son entreprise se différencie des autres à Winnipeg en raison de son ouverture envers les nouveaux arrivants. C'est un choix qu'a pris Arnaud Rumbete pour faciliter l'arrivée au Canada de ceux qui ont changé de vie et de continent.