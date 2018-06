La Marche pour la paix est organisée chaque année à Winnipeg depuis 1981.

À l'époque, le but était d'attirer l'attention sur la menace d'une guerre nucléaire et de militer pour le désarmement nucléaire.

« J'ai l'impression que les États-Unis cherchent une guerre contre la Russie et aussi une guerre contre l'Iran et que le Canada s'implique avec les États-Unis et l'OTAN. Cela m'inquiète beaucoup », convient Rachel Reesor Taylor, participante et organisatrice.

« C'est pour cela que je veux me prononcer contre la guerre, je veux qu'on prenne des démarches pour construire et assurer la paix. »

Les organisateurs jugent que la situation est encore plus dangereuse maintenant et qu'un événement comme cette marche est toujours nécessaire.

Bev Reed fait figure de vétérante de la marche puisqu'elle a participé à la première il y a 37 ans. À l'époque, elle se rappelle qu'ils étaient des milliers à marcher pour la paix.

« Je continue de suivre ce chemin et de travailler pour la paix, pour ma famille, mes enfants et les enfants du monde », glisse-t-elle avant de reprendre sa place dans le cortège.