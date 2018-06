Les francophones n’ont pas besoin [d’avoir peur] que les enfants perdent leur langue, on a ce qu’il faut pour vivre en français! , s’exclame Édouard Allain, un retraité de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick.

L’homme qui s'est déplacé samedi pour venir célébrer sait ce dont il parle, cela fait 36 ans qu’il fréquente le Centre communautaire Saint-Anne.

Il se rappelle de ce qui a mené à sa création : « C'est vrai que le motif principal à ce moment-là c'était l'éducation des jeunes, mais là on a évolué à un stade où maintenant on s'occupe non seulement des jeunes à l'heure des classes, mais aussi à l'extérieur des classes ».

Une communauté qui a pris de l'ampleur

Au fil du temps, le centre est devenu le point central d'une communauté qui a presque doublé en quarante ans.

On avait environ 4900 francophones en 1976. Aujourd’hui on est rendu à environ 9500 , explique l’économiste Samuel LeBreton.

Selon lui, le centre y est pour beaucoup.

Je ne pense pas qu'on aurait atteint cette croissance-là sans la présence d'un centre comme celui-ci. Samuel LeBreton, économiste

« De plus, le centre n'est pas seulement une école. C'est aussi plein d'activités, plein d'organismes, etc. », ajoute-t-il.

En effet, près d’une trentaine d’organismes francophones ont pignon sur rue à Fredericton aujourd'hui.

Un spectacle aura lieu samedi et dimanche pour célébrer les accomplissements du Centre communautaire Saint-Anne.

Avec les informations de Nicolas Pelletier