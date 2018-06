Dans une semaine, des millions de Turcs seront appelés aux urnes pour élire un ou une présidente. Au Canada, le vote de la diaspora a commencé samedi matin et se poursuivra jusqu'à lundi soir. Selon l'ambassade turque, 29 000 ressortissants sont attendus dans les bureaux de vote situés dans l'ambassade d'Ottawa et dans les consulats de Toronto, de Vancouver et de Montréal.