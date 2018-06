Un texte d'Émilie Hamon, d'après une entrevue accordée à Maude Rivard à Au coeur du monde

La demande est bien présente pour ce type d'activité, note Catherine Landry du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA).

« De la part de nouveaux arrivants, des gens d'ici... Ça m'est même arrivé de me le faire demander par des employeurs qui souhaitent retenir leurs employés dans la région! »

Une trentaine de célibataires de la Baie-des-Chaleurs - originaires de la région ou non - ont répondu à l'appel du SANA et de Place aux jeunes en région Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux. Ils ont participé, samedi, à une activité de réseautage dans le but de tisser des liens durables.

Activités en plein air, apéro, souper animé à la pointe Taylor de New Richmond... Tout a été mis en place pour favoriser les échanges et permettre aux participants de faire de nouvelles rencontres.

Les participants ont pris part à une activité en plein air en après-midi. Un apéro leur a ensuite été servi et ils ont terminé leur journée par un souper animé. Photo : Courtoisie/Catherine Landry

« Ça permet aux gens de sortir de leur réseau, affirme Catherine Landry. Il y a des gens d'ici qui n'ont pas encore trouvé l'amour. Des fois, c'est dû au fait qu'on reste souvent dans notre réseau, avec notre équipe de travail, notre réseau d'amis qu'on a depuis 5, 10, 15 ans... »

À écouter : Activité de réseautage pour célibataires dans la Baie-des-Chaleurs

Une autre façon de faire des rencontres

L'activité de réseautage de samedi n'est pas la première du genre à avoir lieu en Gaspésie.

Il y a deux semaines, Place aux jeunes Matane a aussi tenu une activité de réseautage pour les célibataires.

Les organismes d'intégration estiment qu'il s'agit d'offrir le plus d'occasions de rencontres possible aux célibataires, et de donner une alternative aux applications et aux sites de rencontre.

« Ce que j'entends, c'est que peut-être que ça [les applications] fonctionne moins que dans les grands centres, avance Catherine Landry. Des gens me disent qu'ils ont rencontré quelqu'un, mais à l'extérieur de la région.... C'est pas l'idéal pour nous! (rires)... »

Les organisateurs ne se mettent pas trop de pression. Ils espèrent pour le moment aider à la création de liens assez forts pour que certains décident de s'enraciner... Amour ou amitié.