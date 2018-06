Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Le Festival country de Saint-Antonin est devenu une référence au Québec. D'année en année, l'achalandage augmente. En 2017, pas moins de 32 000 festivaliers s'y sont donné rendez-vous. Les revenus ont ainsi frôlé les 400 000 $.

Le président du festival, Steeve Roy, est aux oiseaux. Selon lui, l'événement est déjà un succès avant même la grande soirée de samedi où un spectacle pyrotechnique aura lieu.

En plus des traditionnelles compétitions, les gens peuvent assister à des spectacles de musique et le site est truffé d'animation pour toute la famille. Lors du passage de Radio-Canada, plusieurs milliers de personnes vivaient au rythme du festival.

Malgré les revenus qui ne cessent de croître, l'image des festivals du genre a été ternie par un rapport remettant en question le bien-être animal lors des compétitions. C'est le document de 600 pages du Dr Jean-Jacques Kona-Boun, un médecin vétérinaire anesthésiste, qui a mis l'industrie sur la sellette.

Loin de vouloir se défiler, Steeve Roy admet que les bêtes vivent un certain stress lors de compétitions. Toutefois, il rappelle que les bêtes sont non seulement entraînées en conséquence, mais qu'elles sont bien traitées.

Pour le président, ce type de compétition demande beaucoup d'énergie et de moyens financiers. « Pour faire ce qu'on fait, il faut adorer les animaux. Ce sont nos héros, c'est eux qui font le show. Conclure qu'on ne veille pas à leur bien-être, c'est très malhonnête », tranche Steeve Roy.

Considérant que le Festival country de Saint-Antonin ne cesse de gagner en popularité, il serait permis de croire que Steeve Roy aurait pour objectif de l'amener au même niveau que le Festival western de Saint-Tite. Or, selon lui, ce n'est pas l'objectif à atteindre.