Un texte de Louis Lessard

Vincent Couture a été président du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) de 2007 à 2010. Il a été l'un des négociateurs des ententes entre l'État et le secteur public.

Au cours de sa présidence, il s'est notamment fait entendre sur la question de la défense d'un mode de scrutin proportionnel, un enjeu qui lui tient à coeur encore aujourd'hui.

On le voit en Europe, il y a des endroits où ça se passe très bien, où les partis sont forcés de s'entendre. C'est un modèle intéressant. Vincent Couture, candidat du Parti québécois dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

M. Couture est travailleur social depuis 1996. Il dit accorder une importance aux questions environnementales, à la santé et à la sauvegarde des institutions régionales.

Advenant son élection, il souhaite s'attaquer à l'enjeu des ruptures de services dans le système de santé et à la défense de l'autonomie alimentaire de la région.