M. Robichaud a exercé dans divers domaines du droit. Il préside depuis plusieurs années les audiences du comité de discipline du Barreau du Nouveau-Brunswick.

Il est aussi membre du bureau de direction de la Fondation pour l'avancement du droit au Nouveau-Brunswick et membre du comité de dotation de la Faculté de droit de l'Université de Moncton.

Il a aussi présidé la Chambre de Commerce de Shippagan, le Club Lions de Shippagan ainsi que la Société historique Nicolas-Denys, en plus de siéger au Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton et au conseil d'administration de l'Hôpital de Lamèque et de Succès jeunesse Péninsule acadienne.