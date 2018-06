Un texte d'Alix Villeneuve

« Je ne vais rien laisser passer, l’égalité c’est l’égalité. Ce n’est pas “ à peu près l’égalité ”. Dans les dossiers linguistiques, on va être présents. »

Voilà ce qu’il a affirmé d’entrée de jeu, en entrevue à l’antenne du Téléjournal Acadie, peu de temps après son élection.

« Je veux que la SANB soit présente. Ce n’est pas aux gens de venir [...] c’est nous qui devons aller vers les gens . »

L'assemblée générale annuelle de l'organisme se tenait samedi à Caraquet.

Le nouveau président s’en est pris durement au gouvernement provincial de Brian Gallant.