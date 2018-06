Les organisateurs espèrent avoir amassé 255 000 $, une somme voulant aider davantage les personnes atteintes de cette maladie qui est aussi désignée maladie de Lou Gehrig.

La SLA s’attaque aux neurones et à la moelle épinière. Elle cause la paralysie du corps et la mort moins de cinq ans après son diagnostic, selon la Société de la SLA du Québec.

Au Manitoba, plus de 350 personnes sont atteintes de sclérose latérale amyotrophique.