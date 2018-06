Robert Poëti occuperait ses nouvelles fonctions à l'automne.

Le député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys a annoncé il y a deux semaines qu'il ne briguera pas d'autre mandat.

En entrevue à RDI Week-end, M. Poëti a confirmé son intention de diriger la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec à l'automne. Il entrerait en fonction en octobre, à la fin de son mandat électif.

Il y a des décisions à prendre pour moi pour l’avenir […] et l’avenir c’est en octobre. Le député libéral Robert Poëti

Fonctions ministérielles

Comme Robert Poëti est présentement délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, il compte demander un avis à la commissaire à l’éthique et à la déontologie du Québec.

« J’avais l’intention de le faire, parce que tant qu’on ne sait pas où on pourrait aller, à ce moment-là on regarde les possibilités. Une fois rendu assez loin, le code le dit très bien, il faut aviser la commissaire à l’éthique, et je vais le faire lundi matin. À partir de là, je vais suivre sa recommandation […] Je ne suis pas vraiment inquiet, mais maintenant c’est sa décision; et moi, je vais respecter la décision de la commissaire à l’éthique. Je n’ai aucun problème [avec cela] », a-t-il dit.

L'ancien policier explique comment les prochains mois se dérouleront pour lui.

« Moi, ma vie politique se termine au mois d’octobre. En fait, vous savez que les élections seront déclenchées le 29 août. À partir de là, je fais mon mandat, je continue à travailler. Il faut être honnête, on a fini les travaux de la Chambre hier [vendredi]. C’était assez actif au cours des deux dernières semaines. Il y a une période de vacances que tout le monde a droit, moi inclus. Donc, il y aura une période de vacances, et cela nous mène à l’élection. Mon avenir évidemment va commencer après les élections au mois d’octobre », a-t-il affirmé.

Robert Poëti a été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale en septembre 2012. Il a aussi été ministre des Transports d'avril 2014 à janvier 2016.