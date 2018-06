Épaulés par neuf firmes d’architecture de la région de Québec, une quarantaine d’étudiants en architecture et en design de l’Université Laval ont réalisé de nouvelles installations qui devaient mettre en valeur le patrimoine de la Ville de Québec.

Une thématique très actuelle, reconnaît Isabelle Jobin, l’une des deux coordonnatrices générales du projet.

« Chaque installation reprend de manière plus poétique ou concrète des éléments architecturaux de l’église Saint-Charles de Limoilou », précise-t-elle.

Autre particularité cette année? « Toutes les installations sont en bois, donc c’est beaucoup plus chaleureux », répond Gabrielle Tessier, l’autre coordonnatrice.