Bancs d'église, statues, livres, objets religieux : les citoyens intéressés ont pu acheter les objets religieux et biens de l'éligse Saint-Jean-Eudes.

Pour les paroissiens comme la bénévole Louise Desmeules, il s'agit d'une page d'histoire qui se tourne.

« Ça nous fait quelque chose c’est sûr, mais on était préparés. Depuis un an qu’on avait des réunions avec les paroissiens qui nous informaient de l’état de la situation financière et on s’en doutait », précise-t-elle.

L'église Saint-Jean-Eudes a été vendue à un entrepreneur qui souhaite réaliser des condominiums. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

Les paroissiens avaient d'ailleurs tenté d'assurer l'avenir de l'église en proposant divers projets.

« On avait bâti un beau projet qui a été refusé malheureusement. Ça nous a déçus pas mal, mais on s’est préparés tranquillement à cette nouvelle-là », ajoute Louise Desmeules.

Les objets qui n'ont pas été vendus seront remis à des œuvres de charité.