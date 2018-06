Des soupes aux salades en passant par les produits de boulangerie aux produits frais, la facture peut rapidement grimper.

Le chef cuisinier Jagger Gordon, fondateur de l’organisme Feed It Forward, a décidé de récupérer des aliments « déformés » ou « moches » jetés par les différents commerces comme des pâtisseries, des épiceries et des restaurants pour leur donner une seconde vie.

Toute la semaine, l'épicerie qui a pour devise de faire payer aux gens ce qu’ils peuvent se permettre veut rendre les aliments biologiques plus accessibles.

La nourriture amassée est en vente, mais aucun prix n'est affiché.

L'épicerie a ouvert ses portes samedi Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Jagger Gordon souhaite aussi montrer l'exemple et promouvoir un système de récupération alimentaire à plus grande échelle qui permettrait de ne pas gaspiller les fruits et légumes qui ne se vendent pas et qui sont continuellement jetés à la poubelle, selon lui.

Au Canada, 31 milliards de dollars de denrées se retrouvent dans des dépotoirs ou au compost chaque année, selon un rapport publié en 2014 par la société d'experts-conseils Value Chain Management International.