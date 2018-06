Il s'agit de la première manifestation du genre depuis que le chef conservateur a remporté une majorité écrasante aux élections du 7 juin dernier.

La première ministre sortante, Kathleen Wynne, avait promis d'augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure le 1er janvier 2019.

L'ancien chef progressiste-conservateur Patrick Brown, avait proposé un compromis. Celui d'augmenter le salaire minimum de 25 cents par année pour atteindre 15 $ l'heure en 2022.

Cette promesse s'est envolée avec l'ascension au pouvoir de Doug Ford. Le salaire minimum demeurera désormais à 14 $ l'heure. En contrepartie, le premier ministre désigné promet que ces travailleurs ne paieront pas d'impôt sur le revenu.

Plusieurs centaines de personnes sont maintenant rassemblées pour la manif #15andFairness #icito pic.twitter.com/omtevxQmmm — Natasha M. Dupuis (@NatashaCBC_RC) June 16, 2018

La Fédération du travail de l'Ontario, qui représente une douzaine de syndicats, s'inquiète des effets de cette décision et estime qu'un crédit d'impôt n'aura pas le même effet qu'une hausse de salaire.

La militante, journaliste et auteure du livre No Logo, Naomi Klein, la présidente de l'entreprise Best Bargains Jewellery, Anita Agrawal, ainsi que le président du Conseil des sikhs de l'Ontario, Gobinder Singh Randhawa doivent notamment s'adresser à la foule lors de cette manifestation.