Les répondants, des hommes et des femmes, estiment que le congé parental, qui peut être partagé et pris par les deux parents, est davantage encouragé par les patrons pour les mères.

Cet avis est partagé par 46 % des répondants, alors que 31 % estiment que les employeurs poussent les pères à utiliser ce congé, selon le sondage réalisé par l’institut CROP et commandé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Le congé de paternité, exclusif aux pères, serait quant à lui mal perçu par la direction pour 23 % des sondés. Il serait en revanche encouragé pour 32 % des personnes interrogées.

Méthodologie

Entre le 9 et le 15 mai, 633 travailleurs québécois, comprenant des hommes et des femmes, ont été consultés au moyen d'un questionnaire à remplir en ligne. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.