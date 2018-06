À Ottawa, la plage Britannia, la plage Westboro, la plage de la baie Mooney ainsi que les plages de l’île Petrie seront ouvertes au public du 16 juin au 26 août.

Ces plages seront surveillées par des sauveteurs de midi à 19 h.

Santé publique Ottawa surveille la qualité de l'eau des plages supervisées d'Ottawa tous les jours. En cas de fortes concentrations de bactéries, un avis d'interdiction de baignade sera émis et diffusé sur Twitter.

Les panneaux et les drapeaux sur la plage indiqueront également si un avis d’interdiction de baignade est en vigueur.

D'ailleurs la construction de deux tunnels de captage des eaux usées à Ottawa est débutée. Ces derniers devraient être opérationnels d'ici le milieu de l'année 2020.

Le premier est en chantier entre les plaines LeBreton et le parc New Edinburgh, et le deuxième, le long de la rue Kent, entre la rue Catherine et les infrastructures existantes situées derrière la Cour suprême.

Ces tunnels doivent permettre de réduire la fréquence des débordements des égouts dans la rivière des Outaouais en cas de tempête de pluie, par exemple.

Dan Chénier, directeur des loisirs à la ville d'Ottawa, croit que la construction de ces tunnels de captage des eaux usées évitera de nombreuses journées de fermeture de plages, surtout à l'Île Pétrie.

Pour les années à venir, la plage de l’Île Petrie va en tirer un grand bénéfice parce qu’elle est la plage la plus exposée, car elle est la plage située après la ville , dit-il.

Piscines extérieures

À Gatineau, les piscines extérieures sont ouvertes les week-ends. À compter du 23 juin, elles seront ouvertes tous les jours jusqu’au 3 septembre.

Dans le secteur de Hull, les piscines extérieures sont ouvertes les week-ends. À compter du 23 juin, elles seront ouvertes tous les jours jusqu’au 26 août pour les parcs Desjardins, Sauvageau et Larocque, Fontaine, Laurent-Groulx, Bisson et Manoir des Trembles.

Dans le secteur de Masson-Angers, elles seront ouvertes du 23 juin au 26 août.

Ottawa

Du côté d'Ottawa, la majorité des piscines extérieures ouvriront le 16 juin.

Les pataugeoires ouvriront le 28 juin ou le 3 juillet, selon l’emplacement.

Les aires de jets d’eau sont maintenant ouvertes de 8 h à 20 h jusqu’en septembre.