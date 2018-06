« On n'abandonnera pas. Même si nous devons réduire la voilure très fortement, nous resterons avec une voilure réduite parce que nous sommes persuadés que [...] à un moment, ce marché rouvrira et le fait d'être resté en Iran nous donnera certainement un avantage », a déclaré M. Ghosn devant les actionnaires, réunis en assemblée générale à Paris.



Washington a annoncé début mai son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et a décidé de rétablir ses sanctions vis-à-vis de Téhéran ainsi que de toutes les entreprises ayant des liens avec la République islamique, leur donnant de 90 à 180 jours pour se retirer du pays.

Nous n'allons pas abandonner l'Iran, nous aurons un avenir en Iran. Carlos Ghosn, PDG de Renault

« L'Iran ne restera pas au ban des États. Cela prendra peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans : ce n'est pas grave, à l'échelle de Renault, ce n'est rien », a martelé M. Ghosn.



Toutefois, a ajouté le patron du constructeur français, « nous n'allons pas faire ça au détriment des intérêts de Renault. Nous veillerons bien à ce que notre présence en Iran ne provoque pas des mesures de rétorsion directes ou indirectes de la part des autorités américaines ».



Pour ce faire, une équipe « est en train de travailler sur le dossier […] en contact direct avec l'administration américaine pour savoir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait », a-t-il souligné.



Renault est bien implanté en Iran, avec plus de 160 000 véhicules vendus l'an dernier, soit son huitième marché, derrière le Brésil, mais devant le Royaume-Uni. Le groupe a vendu au total 3,76 millions de véhicules dans le monde.



Or, le groupe au losange détient 43 % de Nissan, très présent aux États-Unis, où le constructeur japonais a écoulé 1,6 million de véhicules en 2017, soit près de 10 % du marché américain.



Son concurrent PSA – notamment les marques Peugeot et Citroën –, qui a vendu 444 600 véhicules en Iran l'an passé, a quant à lui déjà annoncé qu'il se préparait à un retrait du pays afin de respecter les sanctions imposées par les États-Unis.



Cependant, PSA avait aussi souligné qu'il restait « en contact avec les autorités américaines pour envisager une dérogation [...] avec le support du gouvernement français », dans l'espoir de pouvoir poursuivre son activité.



En 2012, lors du renforcement de sanctions américaines, Renault était resté en Iran, contrairement à PSA. Ce dernier groupe, dont la filiale d'équipement Faurecia réalise déjà 26 % de ses ventes en Amérique du Nord, a lancé en 2016 un plan de retour espéré aux États-Unis pour ses véhicules à un horizon de dix ans, en démarrant par des activités d'autopartage.



Un autre grand groupe français, Total, a fait savoir récemment qu'il ne mènerait pas à terme un grand projet gazier en Iran, entamé en juillet 2017, à moins d'obtenir une dérogation de la part des autorités américaines.