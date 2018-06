Le groupe d’experts a été mandaté par Victoria pour proposer des façons de compenser la perte de revenus liée à l’élimination des primes d’assurance maladie annoncée dans le dernier budget.

« Il y a peu d’éléments qui justifient que la plupart des boissons non alcoolisées soient exemptées de la taxe de vente provinciale, en raison de leur apport nutritionnel limité », est-il écrit dans le rapport du groupe de travail.

Le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a indiqué qu’il étudie le rapport, mais qu’une telle taxe n’est pas envisagée.

Des défenseurs d’habitudes alimentaires plus saines espèrent que le gouvernement considérera au moins cette option pour certains types de breuvages.

« Je crois qu’une taxe sur les boissons sucrées serait bénéfique sur les plans des finances et de la santé », soutient le pédiatre et président de la Childhood Obesity Foundation (Fondation contre l’obésité infantile), Tom Warshawski.

Les breuvages sucrés sont associés à certains problèmes de santé comme l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques. L’idée d’une taxe a déjà fait ses preuves ailleurs dans le monde, selon Tom Warshawski.

« Dans des pays comme le Mexique, la Hongrie et la France, qui taxent les boissons sucrées, on remarque une diminution des ventes de ces breuvages et une augmentation des ventes d’eau », indique le pédiatre.