Le rassemblement qui avait d'abord pris place dans les locaux de la Coalition d'Edmonton pour le logement abordable et contre l'itinérance (Edmonton Coalition on Housing and Homelessness) s'est ensuite dirigé au monument pour les sans-abri d'Edmonton. Plusieurs y ont déposé des fleurs à la mémoire de la centaine d'itinérants qui sont morts l'an dernier.

Pour Jim Gurnett, l’organisateur de l’événement, il était important de faire cette cérémonie publiquement parce qu'il souhaite que les passants se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider la cause. C’est aussi l'occasion d'honorer la vie d'hommes et de femmes trop souvent invisibles et oubliés, dit ce dernier qui travaille depuis près de 10 ans auprès des sans-abri.

L’itinérance est devenue un problème sérieux depuis plus de 20 ans à Edmonton et dans d’autres villes. Jim Gurnett, organisateur de la cérémonie

Selon les données les plus récentes de l'organisme Homeward Trust, plus de 1600 personnes vivent dans la rue à Edmonton. La moitié d'entre elles sont d'origine autochtone.

« À l'apparition du phénomène de l'itinérance au Canada, le sans-abri moyen était dans la vingtaine. Aujourd'hui, les gens de la rue ont 40 ou 50 ans. Ils ont subi tellement de coups durs que leur vie est compromise », explique Jim Gurnett.

Pour lui, la solution est simple : les sans-abri ont besoin d'abord et avant tout de logement.

Avec des informations de Simon-Pierre Poulin