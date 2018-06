Abdallah Oumalek souligne d’ailleurs que la communauté musulmane de Saskatoon a plus que triplé en 15 ans.

Selon ce dernier, elle serait passée d’environ 2500 personnes en 2004 à près de 10 000 personnes en 2018.

Abdallah Oumalek souligne que la communauté musulmane a plus que triplé en 15 ans à Saskatoon. Photo : Radio-Canada

Il dit que même s’il y a des différences entre faire le ramadan au Canada ou dans son pays d’origine, qui est le Maroc, il est heureux d’appartenir à la communauté musulmane de Saskatoon.

« C’est bien ici parce qu’il y a beaucoup de monde, c’est une communauté bien intégrée, ce n’est pas comme si j’étais à un autre endroit où je me retrouverais à faire la prière tout seul », souligne Abdallah Oumalek.

Il ajoute que, souvent, il y a tellement de gens que la mosquée ne suffit pas pour accueillir tout le monde.

La communauté a également ajouté à la fête de la rupture du jeûne un discours des dignitaires qui sert à faire un rapprochement entre la communauté musulmane et les communautés des autres cultures ou religions.

« Ici, je me sens comme un ambassadeur de l’islam. En plus, la communauté est diversifiée et dynamique et je crois que c’est bien d’avoir des gens qui viennent en Saskatchewan et qui y reste », raconte Abdallah Oumalek, membre de la communauté.

Avec les informations de Lise Ouangari