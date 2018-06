La formule, déjà utilisée à quelques reprises dans le passé, semble porter fruit. En moyenne, entre 30 et 40 personnes se sont présentées chaque fois que la compagnie a tenu ce type d'activité.

Lepage Millwork a agrandi ses locaux pour développer de nouveaux produits et pour répondre à la demande de ses fournisseurs aux États-Unis et au Canada. Devant un besoin criant de main-d'oeuvre, la compagnie a décidé de faire un blitz d'embauches.

La directrice des ressources humaines, Mélanie Binette, explique que la période de l’année la plus importante pour l'entreprise est de septembre à décembre.