La GRC affirme qu’elle est présentement en train de rencontrer toutes les personnes impliquées dans le présumé incident, ainsi que des témoins. Elle a également visité les deux écoles de White City pour pouvoir sensibiliser les jeunes quant à la violence, l’intimidation, le harcèlement et la cyberintimidation.

Selon le directeur des services municipaux, Ken Kolb, vu qu'il n'y a pas moyen de garantir qu'un adulte supervise un lieu public, il est important de sensibiliser les jeunes pour qu’ils puissent comprendre l’importance de la sécurité, mais surtout que les témoins peuvent intervenir pour arrêter des conflits.

En effet, une vidéo du présumé incident circule sur Facebook. La mère de la présumée victime a publié la vidéo du présumé incident en affirmant que les témoins ont la possibilité de mettre un frein à des situations d’intimidation. La GRC ajoute qu’elle est au courant qu’une vidéo du présumé incident a été publiée sur Facebook.

Nous comprenons les inquiétudes exprimées par les membres de la communauté. [...] Nous travaillons activement avec les écoles. GRC de White Butte

La vidéo a été vue plus de 60 000 fois et partagée plus de 3000 fois.