Un texte de Marie-Pier Bouchard

Confrontée à un manque d’espace, la direction de l'établissement a déposé, l'automne dernier, un projet pour la construction d'un deuxième gymnase et d'un nouveau local de service de garde.

En 2010, 405 élèves fréquentaient le pavillon Beau-Soleil.

Sept ans plus tard, ils sont 630 et l'école s’attend à en accueillir une quarantaine de plus d’ici deux ans.

Le taux d'utilisation du gymnase de l'École Beau-Soleil du secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières est de 92%. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

La direction de l'école espère que le projet d'agrandissement sera retenu pour l'année scolaire 2019-2020, a-t-elle fait savoir dans une note envoyée aux parents.

L'École de Pointe-du-Lac, qui fait partie de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, compte deux établissements : le pavillon Beau-Soleil et le pavillon Notre-Dame.

Le pavillon Beau-Soleil, qui accueille présentement les élèves de la première à la sixième année, a été construit en 1980 et a été agrandi à trois reprises depuis. Le pavillon Notre-Dame, situé à quelques pas du pavillon Beau-Soleil, accueille les élèves de maternelle.