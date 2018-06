Un texte de Sébastien Tanguay

Avant le décès de son époux, Monique Gingras n'avait jamais eu peur de la vieillesse.

Mais depuis la disparition de son compagnon de vie, il y a deux ans, Monique, 75 ans, se voit seule... et vulnérable.

« Je n'étais pas grosse la première fois que j'ai pris un taxi sans lui, après l'avoir accompagné à l'hôpital, se souvient la septuagénaire. Je tenais mes clés d'une main, mon argent dans l'autre, et je me disais que j'allais débarquer au plus vite... »

Le chauffeur, ce soir-là, s'est révélé digne de confiance. Un gentleman, tient-elle à souligner.

Mais quand même : la crainte de figurer parmi les 10 000 aînés maltraités qui habitent Edmonton fait désormais partie de son quotidien.

Elle se rappelle qu'il y a quelques années, un voleur est entré par effraction dans les logements déverrouillés de sa résidence pour personnes âgées.

Depuis, elle « ferme sa porte à clé, dès qu'elle rentre et dès qu'elle sort. »

D'ici 30 ans, les Nations unies prévoient que 2 milliards d'êtres humains auront plus de 60 ans sur la planète.

Si rien ne change, 10 % d'entre eux seront victimes d'abus, selon les statistiques compilées par l'ONU.

En Aberta, plus de 725 000 personnes ont plus de 60 ans, soit 12 % de la population.

Parmi elles, au moins 8 % souffrent de maltraitance, selon les données compilées par la province.

Le culte de la jeunesse au rang des coupables

« Comment en sommes-nous arrivés à une société pareille? » se demande Scott McKeen, conseiller municipal d'Edmonton.

Pour lui, les aînés sont porteurs de sagesse, et c'est honteux que des gens mal intentionnés profitent de leur fragilité. Surtout que leus auteurs de mauvais traitements sont très souvent leurs amis, leurs proches... voire leurs propres enfants.

« Pourquoi les gens âgés sont-ils négligés, volés, violentés? Comment se fait-il qu'ils soient aussi vulnérables? » interroge encore l'élu municipal.

Selon lui, le culte de la jeunesse, qui met au rancart tous ceux et celles qui ne correspondent plus aux canons sociaux, est en partie responsable.

Des abus rarement dénoncés

Isolées et ignorées, plusieurs personnes âgées ne portent jamais plainte contre la maltraitance dont elles sont victimes.

La ligne d'aide 211, mise en place pour apporter des services sociaux à la population, reçoit en moyenne quatreappels chaque jour en provenance d'un aîné.

Il s'agit seulement de la pointe de l'iceberg, selon Lisa Stebbins, directrice de l'organisme Carya de Calgary. À son avis, la détresse des personnes âgées demeure en grande partie invisible, enfouie dans la partie submergée de la société.

« Une majorité de victimes ne parlent pas ouvertement de ce qu'elles subissent, avance Lisa Stebbins. Nous voulons éveiller les consciences et encourager les aînés à dénoncer leurs abuseurs. »

Pour ce faire, Carya a organisé une marche dans les rues de la métropole.

Le symbole parle de lui-même : les personnes âgées prennent leur place et revendiquent leur droit, ensemble, en brisant, dans le même élan, leur isolement.

À Calgary, les autorités évaluent à 9000 le nombre d'aînés qui souffrent de maltraitance. Un nombre amené à augmenter si rien ne change, puisque la population ne cessera pas de vieillir dans la prochaine moitié de siècle.