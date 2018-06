Un texte de Jean-François Poirier

Le hockeyeur de 18 ans de Châteauguay admet qu'il est anxieux.

Tellement de formations de la LNH lui ont manifesté un intérêt soudain. Tout un accomplissement pour un joueur qui, au début de la saison, selon les recruteurs, devait être repêché entre le 4e et le 6e tour.

« J'aime mieux ne pas me faire d'idée. Je préfère penser que je vais être réclamé au 2e tour. Mais une équipe qui t'aime peut prendre une chance avec toi à la fin de première ronde », estime le défenseur des Voltigeurs de Drummondville qui participait vendredi au tournoi de golf annuel de son équipe junior.

Un souper avec Stan Bowman

« 29 des 31 clubs l'ont rencontré au "Combine" à Buffalo, précise son père Stéphane Beaudin qui l'accompagnait sur le parcours. Il a même été invité à souper par le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman. Une expérience comme celle-là, ça t'amène à un autre niveau comme être humain. À 18 ans, c'est une belle école de vie. »

Le « Combine » est un camp d'évaluation de la LNH d'une durée d'une semaine où toutes les équipes peuvent mesurer le potentiel des meilleurs espoirs en vue du repêchage. Outre la tenue de tests physiques, ce rendez-vous est aussi une occasion pour les membres de l'état-major de chacune des formations de discuter avec les joueurs de leur choix. À tour de rôle, les dirigeants disposent d'un maximum d'une vingtaine de minutes pour apprendre à mieux connaître leur invité, à moins de les inviter en soirée au restaurant!

Entre deux élans, Nicolas s'est remémoré ce rendez-vous inespéré avec cet homme de hockey influent, bâtisseur d'équipes championnes à Chicago.

« C'est sûr qu'au début j'étais intimidé. Nous étions cinq autour de la table : le dépisteur québécois Alexandre Rouleau, le recruteur en chef des Blackhawks ( Mark Kelley), Noah Dobson ( défenseur étoile du Titan d'Acadie-Bathurst classé parmi les 10 meilleurs espoirs) et Stan Bowman. Noah et moi, on s'est regardés un peu nerveux lorsque Stan Bowman est arrivé. La conversation a été informelle, on s'est bien adapté. »

Les Blackhawks détiennent deux choix de premier tour à cette séance de repêchage, le 8e et le 27e.

Selon la centrale de recrutement de la LNH, Nicolas Beaudin figure au 31e rang parmi les patineurs nord-américains admissibles le 22 juin. Dans sa dernière liste publiée le 5 juin, l'expert de TSN Craig Button prédit cependant une forte progression pour Beaudin dont le nom apparaît au 20e échelon d'un classement regroupant les hockeyeurs de partout dans le monde.

Les Blues de Saint Louis, qui repêcheront au 29e rang, ont aussi accordé beaucoup d'attention à Beaudin après leur rencontre initiale avec le jeune homme.

« J'ai rencontré leur psychologue pendant deux heures et 15 minutes. C'était un test de personnalité. Il me posait des questions à la bonne place. J'ai aussi vu le psychologue de Chicago, mais pendant une heure seulement... »

L'expérience de Sean Couturier

Devant le groupe de Nicolas Beaudin, Sean Couturier s'élançait lui aussi sur les allées du club de golf de Drummondville. L'ancien joueur des Voltigeurs a été le premier choix des Flyers en 2011. Curieusement, Philadelphie n'a démontré aucun intérêt envers lui jusqu'à la dernière minute.

« Les Flyers n'avaient pas de choix de premier tour, mais ils ont fait une grosse transaction pour en avoir un. Je ne les avais pas vus de la saison, ni même au "Combine". Ils m'ont rencontré la veille du repêchage et ils m'ont sélectionné au 8e rang. Ce fut toute une surprise. »

Les propos de Couturier ont semblé surprendre Nicolas Beaudin. À 18 ans, il savoure chaque instant qui précède ce repêchage, dont sa rencontre avec le Canadien.

« Si une équipe semble t'aimer plus, tu le vois. Oui, j'ai eu un bon feeling avec le Canadien. En sortant, j'ai senti que ça s'était très bien passé. »

Nicolas Beaudin avoue que sa rencontre avec la direction de l'équipe préférée de son enfance l'a séduit. Le directeur général Marc Bergevin était accompagné par son adjoint Trevor Timmins, le dépisteur-chef Shane Churla et le directeur du personnel des joueurs Martin Lapointe. Un psychologue du CH était aussi présent.

« Juste de rencontrer le CH, c'était gros pour moi. Ils m'ont parlé de tout. Je suis content d'avoir vécu ça. »

Parti de loin

Le Canadien dispose du 3e choix à la séance de repêchage 2018, et aussi de quatre choix de deuxième tour (35e 38e 56e 59e), ce qui n'aide pas beaucoup la cause de Marc Bergevin s'il désire couper l'herbe sous le pied aux autres directeurs généraux et repêcher ce défenseur de 1,77 m ( 5 pieds 10 pouces) reconnu pour son jeu intelligent dont l'éclosion a été tardive.

« Je pourrais dire qu'il est parti de très loin, se souvient son père qui a pratiqué le métier d'entraîneur de hockey au niveau mineur pendant 25 ans. Il a commencé à sortir de sa coquille chez les midgets. Les dépisteurs disent qu'il a une vision du jeu au-delà de la moyenne. Si tu es capable de savoir ce que l'autre va faire avant qu'il ne le fasse, c'est une grande force. Il a aussi beaucoup amélioré son coup de patin et sa force physique. Il a connu une saison extraordinaire. »

« J'ai toujours eu un bon sens du hockey, mais mon coup de patin et mes habiletés n'étaient pas au même niveau. C'est pour ça que j'ai souvent été un négligé. Mais ça s'en vient... »

Le défenseur de 79 kilogrammes (175 livres) a été sélectionné au 3e tour du repêchage de la LHJMQ en 2015, une aubaine compte du rendement par Beaudin cette saison. Il a amassé 69 points (12 buts, 57 passes) en 68 rencontres avec les Voltigeurs durant la saison 2017-2018.

Un changement d'agent tardif

Ses performances lui ont d'ailleurs valu une offre qu'il n'a pas pu refuser.

« On a reçu l'appel de Pat Brisson, affirme Stéphane Beaudin. Lorsqu'un agent de sa trempe s'intéresse à toi, tu y penses. Nous n'avions rien à dire contre OLP Sport. On a étudié le pour et le contre et on a fait le changement qui s'imposait même si c'était contre nos valeurs. »

« Phil et Marc à OLP Sport ont cru en moi il y a trois ans quand personne ne croyait en moi. Ce n'est pas un choix évident à faire à un ou deux mois du repêchage. C'est ma décision. »

Stéphane Beaudin est convaincu que l'agence CAA Sports apportera beaucoup à son fils.

« C'est comme comparer une équipe junior à une autre de la LNH. Une firme comme ça, c'est le package complet. Pat Brisson a beaucoup d'influence. Nous avons rencontré André Ruel ( son bras droit au Québec) à Drummondville. Il nous a expliqué tous les services à notre disposition. C'est ce qui était le mieux pour la carrière de Nicolas. »

Nicolas Beaudin devrait être le premier défenseur québécois repêché à Dallas.