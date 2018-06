Il en a fait l'annonce pendant une conférence de presse qui se déroulait vendredi, au lendemain d'une fusillade au cours de laquelle deux fillettes ont été atteintes par balle à Toronto.

Sans préciser les montants qu'il entend verser aux deux corps policiers, M. Ford a indiqué que les fonds serviront à éliminer les fusils et les gangs de rue .

Je crois que lorsque nous attrapons ces voyous et ces lâches, ils devrait être incarcérés, et pour longtemps , a-t-il dit. C'est ça le problème : bon nombre de voyous courent dans la ville avec des fusils et font feu sur les gens .

M. Ford assure que son gouvernement allouera les ressources dont les corps policiers ont besoin pour mettre un frein à ce qu'il considère comme un fléau.

Deux enfants qui sont atteints par balle dans les rues de Toronto. Qu'est-ce que devient la ville? , a-t-il lancé.

Il faut s'assurer qu'on leur vienne en aide, parce que cela ne peut pas se reproduire. Jamais. Doug Frod, premier ministre désigné de l'Ontario

Le premier ministre désigné et les membres de son Cabinet seront assermentés le 29 juin prochain.