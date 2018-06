Lors du Congrès de l'Association de la presse francophone, qui se déroulait à Sudbury, un atelier, tenu vendredi, rassemblait plusieurs jeunes du Nord de l'Ontario. Ceux-ci discutaient de la situation des médias francophones en milieu minoritaire et des défis auxquels ils font face.

Durant l'atelier, la majorité des points de vue se rejoignaient.

Camille Sigouin, coordonnatrice des communications à la fédération de la jeunesse franco-ontarienne Photo : Radio-Canada/Brice Armel Iletsi

« Les technologies ont créé de nouvelles formes de consommation de l’information chez les jeunes, et les médias traditionnels n’ont pas le choix et doivent s’adapter », affirme Camille Sigouin, coordonnatrice des communications à la fédération de la jeunesse franco-ontarienne.

Les médias sociaux, c’est la meilleure place pour consommer l’information. Moi, j’utilise les hashtags (mots-clic). Quand je clique sur les hashtags, j'ai plein de choses pertinentes sur le dossier rapidement , déclare-t-elle.

Quant à Sophia Bagaoui, agente au Carrefour francophone de Sudbury, elle considère que, malgré toutes les années et tous les efforts déjà déployés, les médias doivent se tourner beaucoup vers le web ».

Personnellement, j’utilise beaucoup la plateforme Facebook pour m’informer. C’est moins social à ce point-ci et je me suis abonné à plein de sites de nouvelle, que ce soit local, régional ou international , a fait savoir Mme Bagaoui.

Le responsable des communications et marketing au théâtre du nouvel Ontario, Alex Tétreault, est du même avis.

Alex Tétreault Photo : Radio-Canada/Brice Armel Iletsi