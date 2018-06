Un texte de Émile Duchesne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique travailler à l'élaboration d'un plan afin de pallier une possible interruption du service en anesthésiologie. Il n'a pas été possible d'obtenir plus de détails sur les mesures comprises dans ce plan.

Dans le Kamouraska et aux Îles-de-la-Madeleine, lorsque des événements semblables sont survenus, toutes les femmes qui devaient accoucher ont été redirigées vers d'autres hôpitaux puisque la présence d'un anesthésiste est nécessaire pour réaliser une césarienne d'urgence en cas de complications.

La situation inquiète le président de la Fédération des anesthésiologistes du Québec, Jean-François Courval, qui estime qu'une relocalisation vers un autre hôpital aurait un impact majeur sur les usagers du système de santé.

Pour nous, c'est un impact majeur, parce que l'autre centre hospitalier est à 3 heures de route et se trouve à Baie-Comeau. Jean-François Courval, président de la Fédération des anesthésiologistes du Québec

Le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, Jean-François Courval Photo : Radio-Canada

La directrice de l'organisme À la Source, Julie Rousseau, affirme qu'une éventuelle relocalisation ajouterait un stress aux femmes qui accouchent. Elle rappelle que son organisme accueille des femmes enceintes provenant des villages de tout l'est de la Côte-Nord qui doivent nécéssairement se rendre jusqu'à Sept-Îles pour accoucher.

À Sept-Îles on reçoit les dames de la Basse-Côte, Forestville, Schefferville. Se relocaliser, c'est déjà un stress qu'elles vivent, mais de rajouter ça en plus... Julie Rousseau, directrice de La Source Sept-Îles

Julie Rousseau est directrice de l'organisme À la Source Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le CISSS est confiant de trouver des remplaçants pour continuer d'assurer le service pendant ces trois semaines. La situation est particulière puisqu'un couple d'anesthésiologistes a démissionné en avril dernier.

L'Association des anesthésiologistes du Québec ainsi que le gouvernement et les médecins spécialistes ont conclu une entente en février. Cette entente prévoit entre autres de déployer d'urgence un anesthésiologiste dans ce genre de situation imprévue, selon le président de l'association, Jean-François Courval.

Avec les informations de Laurence Royer