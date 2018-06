Ces quatre institutions tiendront une conférence de presse conjointe pour annoncer et expliquer leur position lundi prochain, au Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont. Deux étudiantes et des dirigeantes et dirigeants de chacune des institutions seront présents.

Au Nouveau-Brunswick, les candidats à la profession doivent réussir l’examen NCLEX-RN, qui est utilisé aux États-Unis et au Canada, mais non au Québec. L'examen est développé aux États-Unis, mais il est révisé et traduit par des Canadiens.

Le Commissariat aux langues officielles a déterminé, en mai dernier, qu’il existe un écart considérable, entre le français et l'anglais, quant aux ressources de préparation à l’examen NCLEX-RN.