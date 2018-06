« Nous ne sommes pas que la conscience du Parlement. Notre parti, depuis sa création, ne cherche qu’une chose : améliorer vos conditions de vie », a ajouté Mme Massé.

Entourée de ses collègues Amir Khadir et Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé a admis que son parti avait du « travail à faire » pour mieux faire connaître ses propositions. « Les gens n’ont pas fait le lien entre ce qu’ils souhaitent comme étant des engagements fermes du gouvernement du Québec et [le fait] que ces mesures-là sont portées par Québec solidaire. Ce lien-là n’est pas fait. »

Québec solidaire reste invariablement en queue de peloton dans les intentions de vote, comme l'expriment les sondages successifs. Le parti ne compte que trois députés à l’Assemblée nationale, élus dans les quartiers centraux de Montréal.

Pourtant, selon Mme Massé, les résultats d’un récent sondage reflètent l’adhésion des Québécois aux propositions de son parti. « Les quatre mesures les plus appréciées sont des mesures portées depuis longtemps par Québec solidaire », a-t-elle dit, citant la proposition de rendre les soins dentaires et l’éducation – incluant le niveau universitaire – gratuits pour tous, sans oublier la réduction des tarifs du transport en commun.

« Je n’ai entendu aucun autre parti parler de l’urgence d’avoir la gratuité des soins dentaires, a insisté Mme Massé. Transports en commun : même chose. Si on veut qu’il n’y ait plus de bouchons de circulation […], développons largement le transport du 21e siècle, le transport en commun. »

Québec solidaire est beaucoup plus que la caricature qui en est faite. Québec solidaire, c’est d’abord et avant tout, et depuis toujours, […] le parti au service du peuple, et non pas au service des puissants, de l’argent, des chambres de commerce, des grands patrons, des multinationales. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Quel parti incarne le changement?

Prenant acte du besoin de changement au sein de la population, Manon Massé remet en question l’option que semblent choisir les Québécois à quelques mois des élections – du moins selon les sondages –, à savoir la Coalition avenir Québec (CAQ).

« Ce qui serait le plus décevant le 2 octobre au matin, ce serait un gouvernement qui a changé de visage, qui a changé de nom, mais qui arrive toujours avec les mêmes solutions, avec la même vision socioéconomique fédéraliste », a lancé Mme Massé, référant à la possibilité de voir la CAQ accéder au pouvoir.

Remplacer le Parti libéral du Québec par la Coalition avenir Québec, ce n’est pas ça, du changement : c’est changer quatre 30 sous par une piasse. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Québec solidaire estime incarner « le changement réel » devant« trois partis de l’establishment », un libellé qu’elle attribue aussi bien au Parti libéral pour ses 15 ans de pouvoir qu’à la CAQ – « la continuité de l’ADQ [Action démocratique du Québec], donc un "vieux jeune" parti » – et au Parti québécois.

Des partis, dit-elle, « davantage intéressés par le pouvoir, et prêts à tout compromis, courbette, voire [...] retournement de situation d’idées au gré des sondages ou de la pression des lobbys ».

Manon Massé a rappelé le « projet de société » de son parti : construire un Québec indépendant et progressiste, et ce, dès le premier mandat ». Plus de 500 militants ont été formés récemment, indique-t-elle, pour donner vie à ce message sur le terrain.

Le député de Mercier, Amir Khadir, premier et seul élu solidaire pendant son mandat initial, a déjà fait savoir qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections. C’est une pionnière du parti, Ruba Ghazal, peu connue du grand public, qui espère lui succéder dans cette circonscription du Plateau-Mont-Royal.

Le parti de gauche compte également sur la candidature vedette de l’ex-journaliste Vincent Marissal dans la circonscription de Rosemont pour grossir son contingent au salon bleu. Il devra, pour ce faire, battre le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.